«حشيم» بطل سباق «أدنوك» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق «أدنوك» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، «الجولة الثالثة لهذه الفئة»، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية في الموسم.

وجاء في المركز الثاني «سلطان الخير» لمالكه عادل فاروق عبدالله طاهر الحمادي، وبقيادة النوخذة علي ناصر أحمد الحميري، وحل في المركز الثالث «أبوظبي» التابع لأكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة أحمد المرزوقي. وذهب المركز الرابع إلى «بدران» لمالكه محمد طارق محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة عبدالعزيز طارق محمد المرزوقي.

شارك في السباق 69 محملاً، وانطلق من جزيرة اللؤلؤ لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية عند كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

واتسم السباق بالحماس الكبير للبحارة الشباب الذين خاضوه بروح عالية من أجل الفوز، وإظهار قدراتهم الفنية، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى. توج الفائزين سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، رئيس قسم الرياضات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي، رئيس قسم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

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