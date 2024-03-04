«الشارقة 17» بطل مونديال «فورمولا1» في إندونيسيا و«فيكتوري 4» وصيفاً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرضت زوارق الإمارات، تفوقها في ختام منافسات جائزة إندونيسيا الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 1 الجولة الأولى، والافتتاحية من بطولة العالم 2024، والتي أسدل الستار على منافساتها، أمس، في بحيرة توبا الإندونيسية، وتوج زورق «الشارقة 17»، بقيادة المتسابق الكندي روستي ويات بطلاً للجولة بعدما حل في المركز الأول، وتلاه زورق «فيكتوري 4»، بقيادة المتسابق السويدي اريك ستارك في المركز الثاني، بفارق زمني أقل من الثانية.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، التهنئة إلى فريقي الشارقة والفيكتوري، بعد التفوق في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، مؤكداً قوة الفرق الإماراتية في المنافسة وقدرتها على تحقيق النتائج المميزة، وقال: «نجاح ممثلي الإمارات في احتلال المراكز الأولى في أولى جولات البطولة يؤكد التفوق الكبير لفرقنا على بقية المشاركين، ويمكن اعتبار ذلك بداية موفقة لحصد النقاط من أجل المنافسة على ألقاب البطولة كافة في بقية الجولات».

وأضاف: «إنجاز الفرق الإماراتية في البطولة يبعث على الفخر خاصة في ظل الأداء المميز، الذي تابعناه في الجولة الأولى، الذي يعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات وقدرة زوارقنا على الصدارة، في ظل مشاركة أقوى الفرق في العالم».

وهنأ أحمد السميطي، مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية زورق «الشارقة 17» بالفوز والتتويج، وأشاد بنتيجة زورق «فيكتوري 4»، والذي حصد المركز الثاني، مواصلاً نتائجه الطيبة في الجولة.

وأكد السميطي، أن حصاد الجولة الافتتاحية الأولى جاء مبشراً بموسم حافل، ونتائج مرتقبة في الموسم الطويل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز