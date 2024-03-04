زايد الكثيري يتألق في بطولة «أبوظبي إكستريم ADXC 3» بالبرازيل

المصدر: البرازيل - البيان

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بحضور صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وفابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو، اختتمت النسخة الثالثة من بطولة «أبوظبي إكستريم - ADXC 3» فعالياتها بنجاح في مركز إكسبو سنترو، بمدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، أمس، وقدمت لعشاق الرياضات القتالية تجربة رياضية تخطت توقعاتهم، وشهدت نزالات حماسية، وعروضاً مشوقة، قدمها نخبة من أقوى رياضيي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في العالم.

وساهمت هذه النسخة من البطولة، التي تقام للمرة الأولى خارج العاصمة الإماراتية أبوظبي، في منح الجمهور البرازيلي فرصة الاستمتاع بنزالاتها الفريدة. وتألق البطل الإماراتي زايد الكثيري، في إطار البطاقة التمهيدية للبطولة، وتمكن من انتزاع فوز ساحق على خصمه البرازيلي أوزييل سانتوس، بعد مباراة قوية، أظهر خلالها مستويات مذهلة من العزيمة والمهارة.

وفرض الكثيري، سيطرته على كامل مجريات النزال، مستنداً إلى أسلوبه الفني وخبرته الكبيرة، فضلاً عن مهارته في استخدام القفص لصالحه، ما زاد من صعوبة المهمة أمام خصمه، لينتهي النزال بانتصار الكثيري، وتتويجه بطلاً على منصة أبوظبي إكستريم في قلب البرازيل.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): «تحقق أبوظبي إكستريم النجاح تلو الآخر منذ إطلاقها، حيث نختتم اليوم النسخة الثالثة التي تم تنظيمها وفق أعلى المعايير العالمية، ونجحنا في تجاوز جميع التحديات التي واجهتنا، بصفتها أول نسخة تنطلق خارج أبوظبي، ما يعكس تميزنا في مواصلة إبهار المجتمع الرياضي العالمي، وإبراز قدرتنا على تقديم فعاليات استثنائية داخل دولة الإمارات وخارجها، ويأتي هذا النجاح، بفضل التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وتطويرها، ونعتزم استكمال هذه المسيرة، وتنظيم مزيد من النسخ الناجحة».

وشهدت الفعالية الرئيسة لنزالات الجوجيتسو فئة الوزن المتوسط، فوزاً مستحقاً للبرازيلي جانسن جوميز، على البرتغالي برونو ليما.

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