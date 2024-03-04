90 ألف مشجع حضروا مباريات «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، أن أكثر من 90 ألف مشجع من مختلف الجنسيات حضروا مباريات بطولتي السيدات والرجال على مدار أسبوعين.

وشهدت منافسات الأدوار المتقدمة في البطولة سواء السيدات أو الرجال حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث اكتظت المدرجات بالجماهير من مختلف الجنسيات، خصوصاً الروسية منها.

واختتمت بطولة سوق دبي الحرة للتنس أول من أمس بتتويج الفرنسي أوغو أومبير بطلاً للنسخة 32 من بطولة الرجال، ليعيد كتابة أسماء الأبطال الفرنسيين في سجل البطولة بعد 22 عاماً، حيث يعد فابريس سانتورو آخر لاعب فرنسي صعد على منصة التتويج في البطولة، وتحديداً في نسخة 2002.

مسيرة

وتعليقاً على عودة اللاعبين الفرنسيين إلى سجل الأبطال، قال صلاح تهلك: سعداء بتقديم بطل جديد مثلما تعودنا على مدار 32 عاماً، وتتويج لاعبين من 13 جنسية حول العالم بلقب بطولة الرجال.

وأضاف: رسخت البطولة مكانتها ضمن أفضل البطولات العالمية ليس فقط على صعيد المنافسات القوية والجوائز ، بل أيضاً في تقديم نجوم جدد، كما أنها شكلت نقطة تحول في المسيرة الاحترافية لأكثر من لاعب أو لاعبة، وعلى سبيل المثال قفزت الإيطالية باوليني، التي تُوجت بطلة للنسخة 24 لبطولة السيدات، 12 مركزاً في التصنيف العالمي للسيدات.

وتابع: جاء ختام البطولة رائعاً وسط الحضور الجماهيري الكبير الذي يعكس الدورة الاستثنائية من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس واستقطبت أكثر من 90 ألف مشجع من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بمباريات التنس الرائع، لتواصل بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مسيرتها في تقديم حدث رياضي عالمي المستوى.

وأكد تهلك أن النسخة 32 حققت نجاحاً فاق التوقعات، وقدمت مباريات استثنائية،جمعت أبرز المصنفين.

قرار

وعن تطورات إقصاء الروسي أندري روبليف من نصف النهائي بسبب سوء السلوك، كشف تهلك أن روبليف بطل نسخة 2022 ووصيف نسخة 2023 ستتم معاقبته بسحب النقاط التي جمعها على مدار أسبوع في دبي، والمقدرة بـ250 نقطة، إضافة إلى الجائزة المالية «في حدود 159 ألف دولار»، ودفع تكلفة فندق الإقامة، كما أنه يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في بطولة أنديان ويلز فئة 1000 نقطة.

من جهة أخرى، دخل الفرنسي أوغو أومبير بطل النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس التاريخ بعد أن أصبح ثالث لاعب في حقبة الاحتراف يفوز في أول ست مباريات نهائية له، معادلاً إنجاز اللاتفي إرنستس جولبيس، والسلوفاكي مارتن كليزان، وضمن أومبير الصعود أربعة مراكز في التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين ليحتل المركز 14.

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