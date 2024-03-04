5 طيارين إلى نهائي «دولية دبي للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن خمسة طيارين تأهلهم إلى المنافسات النهائية من بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي فئة «الهليوكبتر»، في نسختها الرابعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب آر سي» بمنطقة الليسيلي.

وحافظ الطيار التايواني كيني كو على صدارته للترتيب العام بنهاية الجولة الثانية، ويقترب بذلك من حسم لقب النسخة الرابعة من البطولة.

ويواصل الطيار الأمريكي نيكولاس ماكسويل، صاحب المركز الثاني، تشديد الملاحقة على كيني كو، رغم تعرض طائرته لحادث بسيط أثناء المنافس، ما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء، لكن الحظ حالفه في التدارك.

وجاء التايلاندي فافا ساسيكانا في المركز الثالث، وخلفه الفرنسي دانكن بوسون في المركز الرابع، بينما حل الطيار التايلاندي سكارين سي دي في المركز الخامس.

وبنهاية كل جولة، يقدم الطيارون عرضاً ممتعاً، ترافقه الموسيقى، وسط حضور جماهيري لافت، كما يتم نقل العرض عبر المواقع الإلكترونية، كما يشهد ختام كل جولة عملية سحب على قسائم شراء لتحفيز الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات المثيرة للطيران اللاسلكي.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، اجتماعاً مع نظيره الماليزي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، حيث قام الاتحاد الماليزي بعرض برنامج رائع لطريقة تسجيل وتدقيق بيانات الطيارين والرخص المعتمدة.

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