محمد الشرقي: مكانة رائدة للفجيرة في الرياضات البحرية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة الرائدة لإمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية ونجاحها المتواصل في تنظيم السباقات البحرية سنويًا واستقطاب الأبطال العالميين إليها.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة يوبيله الفضي ومرور 25 عامًا على تأسيسه، وتتويج الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات»، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتوفير متطلبات إنجاح البطولات العالمية التي ينظمها النادي.

وثمّن سموه جهود نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على مدار 25 عامًا نحو ترسيخ حضور إمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية وتنظيم منافساتها الدولية التي تجتذب أنظار العالم.

وتوج سموه الفائزين بجائزة الفجيرة الكبرى لفئة «الإكس كات» التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية حيث حصل زورق الفيكتوري تيم بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي من دولة الإمارات على المركز الأول.

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