حامد بن زايد يشهد ختام مسابقات الرماية السنوية ويكرم الفائزين

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، حفل ختام فعاليات مسابقات الرماية السنوية الثانية عشرة 2024، بميدان الريف للرماية في أبوظبي، بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم أطلقت المدافع 3 طلقات ترحيبية براعي الحفل والحضور، وتم استعراض أهم النتائج وتوضيح آلية منافسة الرماية السنوية لهذا العام.

وبلغ عدد الرماة 4638 رامياً وشارك فيها من الرجال 3840 ومن النساء 558 رامية وجرت تصفياتها في 4 أندية للرماية.

‏‌ وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بالدعم الذي تحظى به بطولة الرماية من قبل القيادة الرشيدة للنهوض بالشأن الرياضي، وضرورة الارتقاء برياضة الرماية إلى مستويات متقدمة تمكن اللاعبين من المنافسة في البطولات والانطلاق إلى آفاق أرحب من خلال المشاركة الخارجية والتمثيل المشرف للدولة في عربياً ودولياً. ‏‌

وفي الختام، كرم سموه، الفائزين في بطولتي راعي الحفل والرماية، موجهاً خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل والمنظمين والرماة. حضر ختام الفعاليات الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، واللواء الركن (م) سالم علي الغفلي قائد الوحدات المساندة، وكبار قادة وضباط الوحدات المساندة، وعدد كبير من العسكريين والمدنيين.

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