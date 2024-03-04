ختام دورة المستوى الثالث لأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت في دبي اليوم فعاليات دورة المستوى الثالث لأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB والتي تندرج ضمن خطة الأكاديمية للعام 2024، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين الرياضيين بفندق سيتي ماكس في دبي، باشراف رئيس الاكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد،

وتضمنت الدورة التي استمرت ليومين محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ركزت على عدد من المحاور العلمية الهامة، ومنها تصميم وعمل برنامج التدريب والجهاز العصبي وتقنيات الجري وتفادي الاصابات، اضافة الى الاسعافات الاولية في الصالات الرياضية وفقرات أخرى، وقدم الدورة الحكم الدولي المهندس وليد عبدالكريم محمد سعيد والمحاضر الدولي سالم سعيد بالتعاون مع خدمات إسعاف دبي.

كما شهدت الدورة تبادلاً واسعاً للمعلومات والتي من شأنها تعزيز الاستدامة الرياضية، وأهمية ذلك في تطور المستويات البدنية والفنية والذهنية.

وفي سياق متصل تلقت ادارة الأكاديمية إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام ثمن من خلالها الجهود التي بذلتها الأكاديمية خلال دوراتها السابقة ومهدت لتعزيز النقلة النوعية رياضياً وثقافياً.

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