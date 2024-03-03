برعاية حمدان بن محمد.. "الألعاب الحكومية 2024" بدبي تختتم نسختها الأكبر بتتويج الفائزين

المصدر: البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت اليوم (الأحد) منافسات النسخة الخامسة والأكبر من نوعها من "الألعاب الحكومية" والتي استضافتها دبي على مدار أربعة أيام بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهدت منافسات محتدمة رفعت معايير البطولة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال حضوره جانباً من منافسات اليوم الختامي أن المشاركة الأوسع من مختلف أنحاء العالم في النسخة الأكبر من نوعها للألعاب الحكومية بدبي تعزز البُعد الدولي للمسابقة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وتنمي لدى المشاركين والمتابعين والفرق الدافع لتحسين الجاهزية وتحقيق التطلعات والحرص على الصدارة والريادة دوماً؛ ترسيخاً لنهج دبي.

وهنّأ سموه الفائزين الذين عملوا بروح الفريق الواحد، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي أبداه المشاركون والمشاركات من كل الفئات والجنسيات، مؤكداً سموه أن المشاركة بحد ذاتها في مثل هذا الحدث الدولي إنجاز. كما أشاد سموه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين للألعاب الحكومية.

على منصة التتويج

وتَوّج الفائزين معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في "وي ون دي بي ورلد".

تحدي صغار السن

وجاءت نتائج فئة تحدي صغار السن، الأول من نوعه في تاريخ البطولة بفوز فريق F3 بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني فريق باركور دي إكس بي، وأتى في المركز الثالث فريق دزرت ستورم جونيورز.

تحدي الجهات الحكومية

وتميزت هذه النسخة بأداء بطولي ومنافسات محتدمة ضمن تحدي الحكومات. وحصد المركز الأول في فئة تحدي الجهات الحكومية للسيدات فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تلاه في المركز الثاني فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة دبي.

أما ضمن فئة تحدي الجهات الحكومية للرجال ففاز بالمركز الأول فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وتلاه في المركز الثاني فريق حكومة عجمان، وحل في المركز الثالث فريق جهاز أمن الدولة بدبي.

تحدي المجتمع

أما في نتائج فئة تحدي المجتمع، فقد حصد المركز الأول فريق ناس، وجاء في المركز الثاني فريق بلوك20 x امباير ، فيما حل في المركز الثالث فريق سبريت ليفل.

تحدي المدن

وشهدت هذه النسخة من الألعاب الحكومية في دبي مشاركة عالمية ضمن فئة تحدي المدن حيث مثلوا دولة الإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، ومملكة البحرين، والدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وروسيا، وسلوفاكيا، وليتوانيا، وهولندا، وفرنسا، والبرتغال.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كلٌ من فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك في المركز الأول (للمرة الثانية على التوالي)، وفريق مدينة موسكو من روسيا في المركز الثاني، وفريق مدينة سانت بطرسبرغ من روسيا في المركز الثالث.

جوائز تخطت المليونين وثمانمائة ألف درهم

وبلغت جائزة المركز الأول نصف مليون درهم، والثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، وذلك لكل من الفائزين الثلاثة ضمن جميع الفئات.

أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فكانت 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.

حضور جماهيري ومجتمعي متنوع

وسجلت النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية حضوراً جماهيرياً واسعاً ومتنوعاً من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت إقبالاً من جمهور كبير تجاوز 17 ألف متفرج، مع حضور عائلي لافت ومكثف.

كما شهدت البطولة مشاركة على الأرض من جانب قيادات من الجهات المشاركة مما شكل حافزاً للفرق المتنافسة لتقديم أفضل ما لديها في جو من الإيجابية والروح والأخلاق الرياضية العالية والتعاون.

دعم رفيع المستوى

وساهم الدور الفاعل لشركاء الألعاب الحكومية 2024 في نجاح نسختها الأكبر بالعلامة الكاملة، حيث تلقت الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ضمت قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو"، بالإضافة إلى الجهود الفاعلة للجنة تأمين الفعاليات، ودبي الصحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

قدرات نوعية

ورسخت الألعاب الحكومية موقعها الريادي للدورة الخامسة على التوالي كإحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية، وأكدت قدرة دبي على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى وأنشطة رياضية تستقطب مشاركات عالمية من الجهات الأربع.

كما قدمت النسخة الحالية الأوسع في تاريخ الألعاب الحكومية نموذج دبي المتميز في تنظيم فعاليات دولية ترسخ قيم المنافسة الشريفة وتؤكد تميّز دبي في تنظيم أحداث ومنافسات عالمية المستوى.

حمدان بن محمد يشهد جانباً من تحدي صغار السن ضمن الألعاب الحكومية 2024 ويشجع ويدعم الفرق المشاركة، وتم تتويج فريق F3 بطلاً للنسخة الأولى من التحدي. @HamdanMohammed @GovGames #صحيفة_البيان pic.twitter.com/s6aHkp2eBv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 3, 2024

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