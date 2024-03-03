اليوناني غريفاس بطلاً لدولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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توج الأستاذ الدولي الكبير اليوناني، افستراتيوس غريفاس، بلقب بطولة زوايا ووك الدولية للشطرنج التي نظمتها مجموعة الطنيجي للعقارات، وزوايا ووك بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين، وهيب جعفر الزرعوني الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعلياء عبيد الطنيجي ممثلة مجموعة الطنيجي للعقارات «الراعي الرسمي للبطولة»، وحشد غفير من الإعلاميين والمتابعين ومحبي لعبة الشطرنج، وزوّار ممشى زوايا.

تصدر غريفاس الترتيب النهائي للبطولة الرئيسة للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وجاء بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي أليكسي بارسوف، برصيد 7.5 نقاط، فيما جاء الهندي فيهان دومير بالمركز الثالث بـ 7 نقاط، وحلّ الدولي الفلبيني كريستيان اسبايوس بالمركز الرابع، وجاء خامساً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبد الرحيم، وحلّ بالمركز السادس الفلبيني روكي بابلان، فيما جاء لاعب نادي الفجيرة عمار السدراني سابعاً.

وفي نتائج المجموعة الثانية، جاء بالمركز الأول الهندي سيفا كوماران، وحلّ ثانياً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خليفة سعيد الزرعوني، وجاء بالمركز الثالث الهندي آرجون سابي كومار، فيما حلّ رابعاً السوري ساري شفيق.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد رصدت جوائز خاصة للاعبين الواعدين، حيث حصل زايد جابر آل علي على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل السوري أمير رافع على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات، وحصل الهندي سان جوي على جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، كما حصل الهندي جامبيتي ميراج على جائزة أفضل لاعب من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وحققت الهندية أمينة شيخ أسرار، جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وتزامناً مع المسابقات الشطرنجية، نظمت اللجنة المنظمة العديد من المسابقات الثقافية للجمهور الزائر لزوايا ووك، وللمشاركين في البطولة، في أمسيات ثقافية مميزة، وبتفاعل جماهيري كبير، وتم تكريم 30 فائزاً بمكافآت مادية وهدايا تذكارية.

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