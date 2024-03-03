الشارقة يتمسك بالصدارة وشباب الأهلي بوصافة رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حافظ فريق كرة اليد بنادي الشارقة على تصدره الدوري، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة عقب فوزه على الجزيرة 38/ 33، ليتراجع فريق الجزيرة للمركز الثالث، بعد أن توقف رصيده عند 16 نقطة، وتقدم فريق اليد بنادي شباب الأهلي للمركز الثاني برصيد 17 نقطة، عقب فوزه على دبا الحصن 25/ 21، ورغم الخسارة، تقدم للمركز السابع بفارق الأهداف عن فريق النصر، الذي تراجع للمركز الثامن الأخير برصيد 8 نقاط لكل فريق، في مواجهات الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي بدوري رجال اليد.

صدارة

واصل فريق رجال الشارقة لكرة اليد سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري العام، بعدما تغلب على فريق الجزيرة بنتيجة (38-33)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي لدوري أقوياء اليد 2023-2024، على صالة نادي البطائح، وانتهى شوطه الأول لصالح الشارقة بنتيجة (22-18).

وبهذا الفوز، يصل الشارقة إلى النقطة 21، بالعلامة الكاملة من 7 انتصارات، وتبقى له مباراة واحدة مؤجلة من الدور التمهيدي الأول أمام دبا الحصن، والمقرر إقامتها 5 مارس الجاري على ملعب الأخير.

فوز

يبدو أن صالة خورفكان مثلت التفاؤل بالخير، عندما احتضنت مباراة شباب الأهلي ودبا الحصن، والتي تم انتقال المباراة إليها، لتضرر صالة دبا نتيجة لهطول الأمطار، وجاء الخير للضيفين، بفوز شباب الأهلي وتفوقه من البداية، رغم الندية التي قدمها فريق الحصن، رغم أفضلية التقدم بنهاية الشوط الأول 13/ 10، وبختام المباراة 25/ 21، وحصد شباب الأهلي نقاط الفوز الثلاث، والتي منحته التقدم للمركز الثاني، وبنفس الوقت رغم خسارة الحصناوي، إلا أنه رفع رصيده إلى 9 نقاط، منحته ترك القاع للمرة الأولى، بفارق الأهداف عن النصر، الذي تراجع للمركز الثامن الأخير، بفارق الأهداف، ولكل منهما 9 نقاط.

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