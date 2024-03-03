كأسان و4 ميداليات ملونة.. غولف الإمارات يتألق في خليجية الدوحة

المصدر: دبي- فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق أبناء الإمارات في بطولة مجلس التعاون الخليجي 26 للرجال و15 للشباب تحت 18 سنة للغولف، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدار أسبوع، وحصدوا كأسين و4 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وفضيتان في ختام البطولة التي شهدت مشاركة 40 لاعباً خليجياً، توج منتخب شباب الإمارات بالميداليات الذهبية على المستوى الفرقي وكذلك الذهبية والفضية على المستوى الفردي، كما توج منتخبنا الوطني للرجال بالميدالية الفضية بصفته وصيفاً للخليج بختام العرس الخليجي.

واحتفلت بعثة الإمارات برئاسة «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد بجانب المدير التنفيذي للاتحاد أكرم سكيك، بإنجاز أبطال الإمارات، وقدموا التهنئة لأصحاب الإنجاز ممثلة بمدرب المنتخب فيصل السرغيني واللاعبين.

توج منتخبنا الشاب بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وقدم الثلاثي ريان أحمد ومحمد سكيك وراشد الجسمي أنفسهم أبطالاً للخليج للموسم 2023/ 2024، بمجموع 450 ضربة، وفي منافسات الفردي حصد لاعب منتخبنا بفئة الشباب ريان أحمد المركز الأول وكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد أن حقق 223 ضربة، وحصل لاعب منتخبنا الشاب محمد سكيك على الوصافة والمركز الثاني بمجموع 227 ضربة والميدالية الفضية.

كما جاء منتخبنا الوطني للرجال في اليوم الختامي للبطولة، وصيفاً في بطولة الفرق بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 938 ضربة من خلال اللاعبين أحمد سكيك ووسام مولاني وجوناثان سيلفاراج وتوماس نسبيث، وبفارق 7 ضربات عن المنتخب السعودي صاحب المركز الأول برصيد 931 ضربة والميدالية الذهبية.

تهنئة

من جانبه، هنأ اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف الإماراتي، بعثة المنتخب على الإنجازات التي تحققت في البطولة، وقال: أشكر اللاعبين والجهازين الإداري والفني على ما بذلوه، والذي تكلل بصعود منتخب الشباب والرجال إلى منصات التتويج، متوجهاً بالشكر للاتحاد القطري على استضافة البطولة، ومؤكداً حرص الإمارات على التواجد بين الأشقاء بدول منطقتنا الخليجية.

وأضاف: يعمل اتحاد الإمارات للغولف بقيادة ووفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بخطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، خصوصاً أن منتخبات الشباب والناشئين والفتيات يمثلن مستقبل الغولف الإماراتي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز