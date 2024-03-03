التايواني "كيني" يتصدر بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

المصدر: وام

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واصل الطيار التايواني كينو كو صدارته لبطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي "فئة الهليكوبتر" التي ينظمها حاليا اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هب آر سي".

ومنحت صدارة الطيار التايواني له الأفضلية بين الطيارين الخمسة الذين تأهلوا إلى النهائيات بنهاية الجولة الثانية، أمس السبت، من البطولة التي تحمل شعار "سما دبي تجمعنا".

وحافظ الأمريكي نيكولاس ماكسويل على وجوده في المركز الثاني رغم تعرض طائرته لحادث أثناء المنافسة مما اضطر حكام البطولة إلى استخدام البطاقة الصفراء لأول مرة ومنحه فرصة ثانية حالفه التوفيق فيها، وجاء التايلاندي فافا ساسيكانا ثالثا وتبعه في المركز الرابع الفرنسي دانكن بوسون بينما حل الطيار التايلاندي سكارين سي دي في المركز الخامس.

وعلى هامش البطولة عقد مجلس ادارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية اجتماعا مشتركا مع الاتحاد الماليزي للرياضات الجوية، المتواجد حاليا، حيث بحثا التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين.

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