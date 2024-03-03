محمد بن سلطان بن خليفة: إنجازات الشارقة والفيكتوري في جولة إندونيسيا لزوارق الفوزمولا1 مستحقة وتدعو للفخر

المصدر: وام

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وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، التهنئة إلى فريقي الشارقة والفيكتوري بعد النجاح والتفوق اليوم الأحد في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في إندونيسيا، وذلك بعد فوز زورق (الشارقة 17) بقيادة روستي وايت باللقب، وحلول زورق (الفيكتوري 4) بقيادة ريك ستارك ثانياً.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على قوة الفرق الإماراتية في المنافسة وقدرتها على تحقيق النتائج المميزة؛ وقال: نجاح ممثلا الإمارات في احتلال المراكز الأولى في أولى جولات البطولة يؤكد التفوق الكبير لفرقنا على بقية المشاركين، ويمكن اعتبار ذلك بداية موفقة لحصد النقاط من أجل المنافسة على ألقاب البطولة كافة في باقي الجولات، وما تقدمه الفرق الإماراتية في البطولة يبعث على الفخر خاصة في ظل الأداء المميز الذي تابعناه في الجولة والأولى الذي يعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات وقدرة زوارقنا على الاختلاط بالصدارة في ظل مشاركة أقوى الفرق في العالم.

وانتزع زورق (الشارقة 17)، فوزاً مثيراً في الدورة الأخيرة من السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 متجاوزاً زورق السويدي جوناس آندرسون والذي بقي في صدارة السباق طوال 30 دورة، ونجح في الفوز بلقب السباق في آخر أجزاء من الثانية، وحل ثانيا زورق (الفيكتوري 4 ) بقيادة إريك ستارك مع تراجع زورق السويدي جوناس للمركز الثالث، وعلى ضوء ذلك يتصدر زورق (الشارقة 17 ) الترتيب العام للبطولة حاليا برصيد 29 نقطة مع نهاية المرحلة الأولى في إندونيسيا.

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