الشارقة للمرأة يحسم مواجه أمريكية دبي بالثلاثة ويقترب أكثر من حسم لقب دوري الطائرة

المصدر: الشارقة - البيان

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نجح فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للكرة الطائرة في تحقيق فوز كبير ومهم على حساب فريق الجامعة الأمريكية بدبي بنتيجة 3 / صفر في المباراة قبل الأخيرة في مسابقة الدوري العام التي جرت بصالة نادي عجمان عصر أمس .

وبفوز الشارقة المستحق، نجح في الاقتراب أكثر من الفوز بلقب دوري هذا الموسم ، حيث يتبقى له مباراة واحدة سيخوضها السبت المقبل أمام فريق أكاديمية إبيك، الفوز بها سوف يتوجه بطلاً بجدارة لموسم 2023/ 2024، جاءت نتائج الأشواط 25/13، و25 / 22 ،و25 /19 .

تابع فعاليات المباراة عدد كبير من محبي وعشاق نادي الشارقة للمرأة، تقدمهم حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي حرصت بعد المباراة على الالتقاء باللاعبات وجهازهن الفني، حيث باركت لهن ، وأشادت بمستواهن وبحماسهن طيلة المباراة، وطالبتهن بمزيد من التركز خلال الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل المواجهة الاخيرة المقبلة الحاسمة للقب المسابقة.

مثل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال المباراة اللاعبات: علياء ناصر، منى عباس، مائدة محمد، لطيفة الكعبي، ندوة وسيم، مهرة محمد جمعة، فاطمة ثابت خلفان، شيروب ميلدريد، نيهال الكبير، ماتيا ماجديك، فاطمة خالد، وريم حمد ، وقاده المدرب الدكتور كريم بن عياد ، وعاونه سفيان الجربي كمساعد مدرب ، واحصائي ، بجانب الإدارية عنود المهيري.

ومن جانبه طالب المدرب من اللاعبات بعد المباراة بمزيد من التركيز خلال الأيام المقبلة قبل خوض المباراة الختامية في المسابقة ، وتمنى أن يحافظ الفريق على حماسه وعلى تميزه ولا يستهين بالخصم خلال المواجهة الأخيرة في الدوري، وقال لعبنا مباراة تكتيكية استهدفنا من وراءها تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف المباراة المقبلة لم تكن سهلة وسوف نخوضها بنفس الحماس وبنفس تكتيك الحزر والحسم الذي خضنا به مباراة الجامعة الأمريكية

وعن تكنيك المباراة أشار المدرب ان الفريق لعب بانضباط تكيتيكي حيث تمكن من الضغط على مستوى الارسال التكتيكي خلال الشوط الاول مما سمح بتوجيه جدار الصد الشرقاوي حسب الخطة التكتيكية التي تم اعدها خلال الاسبوع الماضي. وتبين هذا التفوق من خلال نتيجة الشوط الاول 8\0, 14\3 ثم 20\8 لينتهي الشوط الاول 25\13.

في الشوط الثاني, ورغم صحوة الجامعة الامريكية الا ان الاصرار والانضباط التكتيكي المحكم للاعبات نادي الشارقة كان مميزا مما سهل حسم الثاني أيضا. وقد تميزت خلال هذا الشوط اللاعبات مائدة محمد (8 نقاط) ماتيا ماجديش ( 9 نقاط) نهال كبير (4 نقاط) وشيروب ميلدراد (5نقاط).

في الشوط الثالث الحاسم تمكت زميلات ندوة وسيم من تسجيل 16 هجوم مباشر و13 جدار صد ايجابي من قبل اللاعبات شيروب ميلدراد, ماتيا, مائدة, نهال وندوة وسيم. وخلال هذا الشوط وجه المدرب الفريق باللعب الهجومي وسط الشبكة نظرا للضعف الذي لاحظه الاحصائي خلال الشوطين مما سمح للاعبة الكينية شيروب ميلدراد من تسجيل 9 نقاط مباشرة..

وذكر المدرب : "خلال المباراة تمكنت أيضا اللاعبات: مائدة محمد من تسجيل 15 نقطة, ماتيا مجديش 19 نقطة’ شيروب ميلدراد 10 نقاط, ندوة وسيم 5 نقاط ونهال كبير 6 نقاط، اما اللاعبة مائدة محمد نجحت في تحقيق 22 هجوم ايجابي بنسبة نجاعة عالية تصل إلى (77%) تليها ماتيا ماجديش 30 هجوم بنسبة نجاعة 63%."

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