"حشيم" يتّوج بلقب سباق "أدنوك" للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً

المصدر: أبوظبي - وام

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توج المحمل "حشيم" لمالكه النوخذة، محمد مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق "أدنوك" للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية في الموسم.

وجاء في المركز الثاني "سلطان الخير" لمالكه عادل فاروق عبد الله طاهر الحمادي، وبقيادة النوخذة علي ناصر أحمد الحميري، وحل في المركز الثالث "أبوظبي" التابع لأكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي ، وذهب المركز الرابع إلى "بدران" لمالكه محمد طارق محمد المرزوقي، بقيادة النوخذة عبد العزيز طارق محمد المرزوقي، وكان المركز الخامس من نصيب "زلزال" لمالكه النوخذة عبد الله مروان عبد الله المرزوقي.

وشارك في السباق 69 محملاً، وانطلق من جزيرة اللؤلؤ لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية عند كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

واتسم السباق بالحماس الكبير للبحارة الشباب الذين خاضوه بروح عالية من أجل الفوز، وإظهار قدراتهم الفنية، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.

قام بتتويج الفائزين سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، رئيس قسم الرياضات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي، رئيس قسم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق "أدنوك"، مشيراً إلى أن هذا العدد من المحامل يشكل نقلة جديدة في سباقات المحامل الشراعية لهذه الفئة.

وقال إن الأجواء المثالية التي أحاطت بالسباق منحت البحارة فرصة تقديم أفضل أداء، وظهر ذلك في السرعة التي تميز بها السباق، والمهارات العالية التي أظهرها النواخذة والبحارة في إدارة محاملهم من أجل الوصول أولاً إلى خط النهاية، وهذا ما رسم لوحة تراثية تابعها الجمهور من على الشاطئ.

وأضاف ان دعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية، يعزز جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي بشكل عام، والسباقات التراثية على وجه الخصوص، كما يساهم تعاون العديد من الجهات الكبرى، ومنها "أدنوك" في تعزيز النجاحات للحفاظ على التراث ونقله من الأجداد والآباء للأبناء .

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