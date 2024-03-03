المقبالي يفوز بكأس أصحاب الهمم للبولينج لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز أيمن المقبالي بكأس "الأساتذة" لاصحاب الهمم لذوي الإعاقة السمعية للبولينج والميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت أمس تحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، واحتضنتها صالة خليفة الدولية للبولينج بأبوظبي.

شارك في البطولة 16 لاعبا من أفضل لاعبي البولينج لذوي الإعاقة السمعية على مستوى أندية أصحاب الهمم في الدولة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن حصول أيمن المقبالي على 173 نقطة وفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل عدنان معلمي على 160 نقطة وحل ثانيا وفاز بالميدالية الفضية، بينما جمع على الجابري 151 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث ويحصل على الميدالية البرونزية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز