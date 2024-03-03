حشر بن مكتوم يتوج أومبير بطلاً جديداً لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أمس الفرنسي أوغو أومبير، المصنف 18 عالمياً، بطلاً جديداً، لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبلغ مجموع جوائزها 3.2 ملايين دولار.

ونجح أومبير في التتويج بلقب النسخة 32، بتغلبه في المباراة النهائية على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف 23 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6 ـ 4 و6 ـ 3، باستاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

وتوج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، الهولندي تالون غريكسبور والألماني يان لينارد شتروف بلقب فئة زوجي الرجال، بتغلبهما على الكرواتي إيفان دوديغ والأمريكي أوستن كرايتشيك 6 ـ 4 و4 ـ 6 و10 ـ 6 في ساعة واحدة و24 دقيقة.

حضر مراسم التتويج، كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وبفوزه بلقب النسخة 32 لبطولة الرجال، أصبح أومبير ثالث لاعب فرنسي يحقق لقب «تنس دبي» بعد مواطنيه جيروم غولمار بطل نسخة 1999، وفابريس سانتورو بطل نسخة 2002.

وحصل أومبير على جائزة المركز الأول البالغة 550 ألفاً و140 دولاراً، و500 نقطة في تصنيفه العالمي، ليرفع رصيده إلى 2490 نقطة ويتقدم إلى المركز 15 في التصنيف الجديد، لأول مرة في مسيرته الاحترافية، وفي المقابل حصد بوبليك جائزة المركز الثاني المقدرة بـ296 ألف دولار، إضافة إلى 330 نقطة.

وأعرب أومبير عن سعادته بتحقيق اللقب وبانضمامه إلى سجل الأبطال في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مشيراً إلى أنه قدم أفضل مستوياته ما مكنه من التتويج بهذا اللقب.

وحقق اللاعب الفرنسي لقبه السادس في مشواره الاحترافي بجدارة بعد أن تألق بشكل لافت في «تنس دبي» وإقصائه لأبرز المصنفين في البطولة، وهما الروسي دانيل مدفيديف المصنف الرابع عالمياً وحامل اللقب، الذي فاز عليه في نصف النهائي، والبولندي هوبرت هوركاتش المصنف 8 عالمياً في ربع النهائي، كما أسقط البريطاني أندي موراي بطل نسخة 2017 في دور الـ16.

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