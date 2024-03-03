العطية بطل رالي أبوظبي الصحراوي للمرة الرابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تُوّج القطري ناصر العطية أمس بلقب النسخة 33 لرالي أبوظبي الصحراوي عن فئة السيارات التيميت وجاء التشيكي بروكوب ثانياً، والسعودي يزيد الراجحي ثالثاً، ليضم العطية إلى خزائنه اللقب الرابع له في تاريخ الرالي، بعد فوزه به أعوام 2008، 2016، و2021.

أقيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وكانت المرحلة الخامسة والختامية من الرالي «مرحلة طيران أبوظبي» انطلقت لمسافة 206 كلم.

وفاز الأمريكي أوستن جيمس بلقب فئة «الشالنجر»، والإماراتي منصور الهلي بلقب فئة السيارات اس اس في وهو الفوز الثاني للهلي في رالي أبوظبي الصحراوي.

وتُوج الجنوب أفريقي آرون مير بطلاً لسباق الدراجات النارية «رالي جي بي»، وفاز الإماراتي عبدالعزيز أهلي، بلقب فئة الدراجات النارية «كواد»، وخطف البولندي دابرويسكي لقب فئة الدراجات النارية «رالي 2».

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