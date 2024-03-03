منتخب الإمارات للشباب يحصد ذهبية «خليجية الغولف»

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

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توج منتخب الإمارات للشباب بذهب بطولة الخليج الـ15 للغولف في قطر محققاً المركز الأول على مستوى الفرق والفردي بجدارة واستحقاق، وتصدر منتخب شباب الإمارات المكون من ريان أحمد ومحمد سكيك وراشد الجسمي منافسات الجولة الثالثة تحت 18 سنة بالبطولة بمجموع 450 ضربة، ليتوج بطلاً، وحل ثانياً المنتخب العماني بمجموع 504 ضربات، ثم البحرين بمجموع 540 ضربة، وقطر رابعاً بمجموع 587 ضربة.

وفي منافسات الفردي حافظ ريان أحمد لاعب منتخبنا على صدارة المنافسات لليوم الثالث على التوالي ليتوج بطلاً للخليج بمجموع 223 ضربة، وحل زميله محمد سكيك وصيفاً بمجموع 227 ضربة، والعماني أيمن البوسعيدي ثالثاً بمجموع 238 ضربة، ولاعب منتخبنا راشد الجسمي رابعاً بمجموع 255 ضربة.

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