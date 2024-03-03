الإعلام العالمي يحتفي ببطولة «البدلات النفاثة» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تابع ملايين المشاهدين من مختلف قارات العالم، فعاليات بطولة دبي للبدلات النفاثة البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران من دون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي، وشركة غرافيتي الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية، وبالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي، وإكس دبي، وأقيمت الفعاليات في دبي هاربر.

وسلطت وسائط الإعلام العالمية، الضوء على البطولة ووصفت في عناوينها المشاركين بأنهم «رجال حديديون» في ربط بين البطولة واللقطات التمثيلية التي شاهدها العالم في أفلام الرجل الحديدي، كما خصصت مساحات واسعة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته البطولة في الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات وسائط التواصل، ومن أبرزها قنوات «CNN»الدولية، وفوكس نيوز، وسكاي نيوز، وتلفزيون «إن دي تي في» الهندي، ووكالة الأنباء العالمية أسوشيتد برس، والعديد من الصحف والمواقع الأمريكية ومن أبرزها موقع صوت أمريكا، ونيويورك بوست، وجلوبال نيوز، وايه بي سي نيوز. واختارت وكالة أنباء رويترز، صورة من منافسات البطولة من بين أفضل الصور لتتناقلها من بعدها العديد من المواقع العالمية.

وفي حديثها عن البطولة قالت قناة «CNN» عبر موقعها الإلكتروني: من الهندسة المعمارية المستقبلية إلى البنية التحتية الرائدة، ليست دبي غريبة على الابتكارات الرائعة، تحولت دبي «مدينة التفوق» إلى خيال علمي كامل حينما حلق ثمانية طيارين يرتدون البدلات النفاثة مثل فيلم الرجل الحديدي من إنتاج شركة مارفل في السماء، ومع ذلك لم يكونوا يقاتلون الأشرار الفائقين أو أمراء الحرب الفضائيين، وإنما على خلفية ناطحات السحاب واليخوت الفاخرة، تنافس الرياضيون المحمولون جواً في بطولة دبي للبدلات النفاثة الأولى من نوعها في العالم، وهو حدث نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة غرافيتي إندستريز.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس، موضوعاً بعنوان طيارو الرجل الحديدي يتسابقون ببدلات نفاثة على خلفية ناطحات السحاب في دبي، ونشرت قناة إن دي تي في الهندية موضوعاً في موقعها الإلكتروني قالت فيه: استضافت دبي حدثاً استثنائياً، حيث اصطف الطيارون على المدرج للمشاركة في أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، في مواجهة الأفق المثير للإعجاب لناطحات السحاب الشاهقة في دبي أظهر العرض المستقبلي طيارين يناورون ببراعة في المسار ببدلات نفاثة قوية تشبه مشاهد مباشرة من فيلم الرجل الحديدي.

أحلام أبطال

ونشرت صحيفة نيويورك بوست عبر موقعها الإلكتروني موضوعاً بعنوان: الطيارون الباحثون عن الإثارة الذين يرتدون حزم الطائرات النفاثة يجعلون أحلام الأبطال الخارقين حقيقة مع أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق: إنها تقنية الرجل الحديدي. وقالت: يتنافس هؤلاء الطيارون في فيلم توني ستارك القادم مع شاشة تكبير تذكرنا بفيلم الرجل الحديدي من إنتاج مارفل، 8 طيارين يرتدون بدلة نفاثة قاموا بالإقلاع من دبي كجزء مما يطلق عليه أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، كما نشرت الخبر في حسابها في منصة تويتر بعنوان: الرجال الحديديون ببدلات نفاثة بسرعة 80 ميلاً في الساعة يجوبون دبي في أول سباق على الإطلاق.

وتناول موقع الهندسة الممتعة (إنترنستنغ إنجنير) العالمي، موضوعاً موسعاً عن البطولة بعنوان متسابقون ببدلات نفاثة على طراز الرجل الحديدي يتنافسون في أول سباق في العالم في دبي، وقال فيه حققت دبي إنجازاً عالمياً آخر مع سباق دبي للبدلات النفاثة لتصبح دبي وجهة للمغامرات بفضل العديد من المبادرات المبتكرة مثل خط الانزلاق المثبت في المعالم السياحية مثل مرسى دبي وبرج خليفة أطول مبنى في العالم، وتعمل المدينة أيضاً على تقديم سيارات الأجرة الطائرة، إن أصوات المحركات النفاثة والأفق العالي في الخلفية ليس جديداً على دبي المدينة التي تستضيف أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

ومن أبرز الوسائط الإعلامية مجلة (ذا أتلانتك) الأمريكية الشهيرة، وقناتي ABC وCBN الفلبينيتين، وتلفزيون «CGTN» الصيني، وتلفزيون«CCYV» الصيني، ومجلة ويب. دي الألمانية، وصحيفة في جي النرويجية، وموقع بيلد الألماني، وموقع يونغ بوست الصيني، وموقع«PNN» الصيني، وموقع ون إنديا الهندي، وراديو (كايو 96.9) الأمريكي، وموقع يورك ديسباتش الأمريكي، وغيرها الكثير من القنوات والمواقع الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

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