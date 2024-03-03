بشيرات خرودي تخسر برونزية في «طشقند غراند سلام» للجودو

المصدر: طشقند - البيان

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تألقت بشيرات خرودي، لاعبة منتخب الإمارات للجودو في بطولة طشقند «غراند سلام» الكبرى التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، والتي بلغت الأدوار الإقصائية في وزن 52 كجم، وكانت قريبة من حصد الميدالية البرونزية، قبل أن تخسر بصعوبة أمام الفرنسية والمصنفة الأولى أماندين بوشارد، لتحصد خرودي المصنفة الرابعة في البطولة والعاشرة عالمياً، المركز الخامس في ترتيب الوزن الذي ضم 33 لاعبة.

وشهدت منافسات البطولة، أمس، فوز كريم عبد اللطيف على البطل الإسباني خورخي جارسيا في وزن «تحت 73 كجم»، ثم خسارته أمام الأوزبكي أوعبيدخون نومانوف، كما خسر طلال شفيلي في وزن «تحت 81 كجم» بالدور التمهيدي أمام بطل بلغاريا جورجي جراماتيكوف بالاسكور الذهبي.

ويختتم منتخب الإمارات للجودو، مشاركته في البطولة، حيث يشارك اللاعبان غريغوري أرام في منافسات الوزن الثقيل «تحت 90 كجم»، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم.

وشارك منتخب الجودو في البطولة، ضمن استعداداته لبطولة العالم بالإمارات مايو المقبل.

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