«فيكتوري تيم» ينتزع فضية «اكس كات الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الزورق السويدي 2 بقيادة الثنائي سباستيان وارث نايروبي، بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «اكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى، والمقامة حالياً في الفجيرة. وانتزع زورق «فيكتوري تيم»، بقيادة سالم العديدي، وعيسى آل علي المركز الثاني، فيما حل زورق الشارقة ثالثاً، في وقت تعرض زورق«فزاع» لعطل مفاجئ في ماكينة الزورق الذي كان مرشحاً لصعود منصة التتويج لينسحب من منتصف السباق.

حضر التتويج كل من دكتور رفاييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وشارلس فيرشاد، رئيس الاتحاد الأمريكي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، عضو لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، ومحمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي البحري، وخالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية.

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ويقام اليوم سباق أفضل زمن يليه انطلاقة جائزة الفجيرة الكبرى السباق الثاني والختامي فيما يقام مساء الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة.

وهنأ أحمد إبراهيم، الفائزين بألقاب سباق الفجيرة الأول، لافتاً إلى أن الفرصة قائمة لبقية الزوارق لاعتلاء منصات التتويج من خلال سباق جائزة الفجيرة الكبرى الذي يقام اليوم.

وعبر محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، عن سعادته لنيل زورق «فيكتوري تيم» المركز الثاني، معرباً عن أمله أن يظفر بلقب سباق جائزة الفجيرة الكبرى اليوم.

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