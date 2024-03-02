التايواني كيني كو يتصدر دولية «دبي للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تصدر الطيار التايواني كيني كو منافسات الجولة الأولى من النسخة الرابعة لبطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي فئة الهليوكبتر«، المقامة حالياً في نادي دبي للطيران اللاسلكي(سكاي هب) بمنطقة الليسيلي، طريق دبي العين، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وجاء الأمريكي نيكولاس ماكسويل، حامل اللقب، ثانياً، والتايلاندي فافاساسيكانا ثالثاً ومواطنه كامنونوي رابعاً وحل الصيني بيتر هايسو خامساً، فيما ابتعد الإيطالي ميركو أحد أقوى المرشحين وحامل لقب النسخة الثانية عن دائرة المنافسة، وتقلصت حظوظ الثلاثي الإماراتي جاسم الكتبي وعبد الله ريس وثامر الشامسي في المنافسة على المراكز الأولى.

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وشهد اليوم الثاني للبطولة العديد من الفقرات الترفيهية، وقدم مجموعة من الطيارين بقيادة بطلنا العالمي طارق السعدي عرضاً جماعياً استعرضوا فيه مهاراتهم في الطيران اللاسلكي، كما استعرض بعض الطيارين المحليين عرضاً خارج المنافسات للطائرات النفاثة ونالت العروض الإعجاب.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا أن الإثارة مستمرة في سباق المنافسة على لقب النسخة الرابعة في ظل تقارب المراكز بين الطيارين الخمسة الأوائل، مشيراً إلى أن اليوم الختامي للبطولة جولة حماسية لتحديد البطل وتوجد مفاجآت للجمهور.

وأوضح محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية أن اليوم الختامي للبطولة سيشهد حضور رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية ومستشاره الفني، مشيراً إلى عقد اجتماع بين الاتحادين الإماراتي والقاري لبحث آفاق التعاون بينهما في الفترة المقبلة.

وحرصت هيئة دبي للطيران المدني على حضور منافسات اليوم الأول للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة وخاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة.

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