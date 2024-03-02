حشر بن مكتوم يتوّج الفرنسي أومبير بطلاً جديداً لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي - تصوير دينيس مالاري

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توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الفرنسي أوغو أومبير، المصنف 18 عالمياً، بطلاً جديدا، لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي اختتمت منافساتها مساء اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار.

ونجح أومبير في التتويج بلقب النسخة 32، بعدما تغلب، مساء اليوم، على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3 ، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود واستغرقت ساعة واحدة و27 دقيقة.

كما توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، الهولندي تالون غريكسبور والألماني يان لينارد شتروف بلقب فئة زوجي الرجال، بتغلبهما على الكرواتي إيفان دوديغ والأمريكي أوستن كرايتشيك 6-4 و4-6 و 10-6 في ساعة واحدة و24 دقيقة.

وحضر مراسم التتويج، كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وشينيد السباعي نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وبفوزه بلقب النسخة 32 لبطولة الرجال، أصبح أومبير ثالث لاعب فرنسي يحقق لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد مواطنيه جيروم غولمار بطل نسخة 1999، الذي توفي في 2017 عن عمر يناهز 43 عاما متأثرا بمرض التصلب العضلي، وفابريس سانتورو بطل نسخة 2002.

وحصل أومبير على جائزة المركز الأول البالغة 550 ألفاً و140 دولار، و 500 نقطة في تصنيفه العالمي، ليرفع رصيده إلى 2490 نقطة ويتقدم إلى المركز 15 في التصنيف الجديد، لأول مرة في مسيرته الاحترافية، في المقابل حصد بوبليك على جائزة المركز الثاني المقدرة بـ 296 ألف دولار، و330 نقطة.

وأعرب أومبير عن سعادته بتحقيق اللقب وبانضمامه إلى سجل الأبطال في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مشيرا إلى أنه قدم أفضل مستوياته ما مكنه من التتويج بهذا اللقب.

وحقق اللاعب الفرنسي لقبه السادس في مشواره الاحترافي بجدارة بعد أن تألق بشكل لافت هذا الأسبوع في دبي وإقصائه لأبرز المصنفين في البطولة، هما الروسي دانيل مدفيديف المصنف الرابع عالميا وحامل اللقب، الذي فاز عليه في نصف النهائي، والبولندي هوبرت هوركاتش المصنف 8 عالميا في ربع النهائي، كما أسقط البريطاني أندي موراي بطل نسخة 2017 في الدور الـ16.

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