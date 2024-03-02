الكثيري جاهز لمواجهة البرازيلي سانتوس في «أبوظبي إكستريم» بالبرازيل

المصدر: بالنياريو كامبوريو - وام

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أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM” عن نجاح فعالية الوزن الرسمية للأبطال المشاركين في النسخة الثالثة من «أبوظبي إكستريم»، والتي تقام في مركز إكسبو سنترو بمدينة بالنياريو كامبوريو بمشاركة 28 مقاتلاً من أبرز نجوم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة من البرازيل والولايات المتحدة والبرتغال وأستراليا والإمارات وغيرها.

ويستعد البطل الإماراتي زايد الكثيري، الفائز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لعام 2022، للمشاركة في البطولة ومنازلة خصمه البرازيلي أوزييل سانتوس في إطار البطاقة التمهيدية لنزالات الجوجيتسو.

وأكد الكثيري جاهزيته للنزال الأول وقال: الأجواء حماسية والحضور الجماهيري كبير، ما يحفزني على بذل قصارى جهدي لأكون على قدر المسؤولية في البطولة العالمية.

وشهدت الفعالية مواجهة بين اللاعبين، حيث أظهروا مدى تصميمهم على تقديم كل ما لديهم لأجل الفوز ومنح جمهور البطولة تجربة مشوقة واستعراض مهاراتهم في القفص «مثمن الأضلاع» والمصمم للنزالات.

وتتألف أبوظبي إكستريم «ADXC 3» من 14 نزالاً، وتشمل المواجهة المنتظرة بين الفائز بالنسخة الماضية برونو ليما وجانسن جوميز في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجوجيتسو فئة الوزن المتوسط، والقمة المرتقبة بين بيا مسكيتا، البطلة المتوجة بعدة ألقاب في بطولات الجرابلينج، وجينيفر مايا، نجمة الفنون القتالية المختلطة، في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة وزن الريشة.

كما يتضمن برنامج النزالات في إطار الفعالية المشتركة لنزالات الجرابلينج فئة الوزن الثقيل مواجهة بين روبرتو أبريو «سايبورج» وهنريكي كاردوسو «سيكوني»، بينما يلتقي فيليبي أندرو مع رايرون جرايسي في إطار الفعالية المشتركة لنزالات الجوجيتسو لفئة الوزن الثقيل الخفيف.

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