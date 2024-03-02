وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على نجاح بطولة دبي للبدلات النفاثة

المصدر: وام

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سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على نجاح بطولة دبي للبدلات النفاثة، الأولى من نوعها على مستوى العالم للطيران بدون طائرة وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشركة جرافيتي بالتعاون مع نادي سكاي دايف دبي وإكس دبي وأقيمت فعاليات في دبي هاربر.

ووصفت وسائل الإعلام العالمية المشاركين في هذه البطولة بأنهم رجال حديديين، كما خصصت مساحات واسعة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققته البطولة في الصحف والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز القنوات التي اهتمت بالحدث، سي إن إن ، وفوكس نيوز، وسكاي نيوز، وتلفزيون إن دي تي في الهندي، ووكالة أسوشيتد برس، والعديد من الصحف والمواقع الأمريكية من أبرزها موقع صوت أمريكا، ونيويورك بوست، وجلوبال نيوز، وايه بي سي نيوز، واختارت وكالة أنباء رويترز صورة من منافسات البطولة من بين أفضل الصور لتتناقلها من بعدها العديد من المواقع العالمية.

وفي حديثها عن البطولة قالت قناة سي إن إن عبر موقعها الإلكتروني: "من الهندسة المعمارية المستقبلية إلى البنية التحتية الرائدة، دبي ليست غريبة على الابتكارات الغريبة والرائعة، تحولت دبي ‘مدينة التفوق‘ إلى خيال علمي كامل عندما حلق ثمانية طيارين يرتدون البدلات النفاثة مثل فيلم الرجل الحديدي من إنتاج شركة مارفل في السماء، ومع ذلك لم يكونوا يقاتلون الأشرار الفائقين أو أمراء الحرب الفضائيين، إنما على خلفية ناطحات السحاب واليخوت الفاخرة تنافس الرياضيون المحمولون جوًا في بطولة دبي للبدلات النفاثة الأولى من نوعها في العالم".

ونشرت وكالة أسوشيتد برس موضوعًا بعنوان "طيارو الرجل الحديدي يتسابقون ببدلات نفاثة على خلفية ناطحات السحاب في دبي". ونشرت قناة" إن دي تي في" الهندية تقريراً على موقعها الإلكتروني قالت فيه: "استضافت دبي حدثًا استثنائيا، حيث اصطف الطيارون على المدرج للمشاركة في أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق، في مواجهة الأفق المثير للإعجاب لناطحات السحاب الشاهقة في دبي، أظهر العرض المستقبلي طيارين يناورون ببراعة في المسار ببدلات نفاثة قوية تشبه مشاهد مباشرة من فيلم الرجل الحديدي".

ونشرت صحيفة نيويورك بوست عبر موقعها الإلكتروني تقريراً بعنوان "الطيارون الباحثون عن الإثارة الذين يرتدون حزام الطائرات النفاثة يجعلون أحلام الأبطال الخارقين حقيقة مع أول سباق للبدلات النفاثة على الإطلاق.. إنها تقنية الرجل الحديدي".

وتناول موقع الهندسة الممتعة “إنترنستنج إنجنير” العالمي موضوعًا موسعًا عن البطولة بعنوان "متسابقون ببدلات نفاثة على طراز الرجل الحديدي يتنافسون في أول سباق في العالم في دبي".

وقالت: "حققت دبي إنجازًا عالميًا آخر مع سباق دبي للبدلات النفاثة لتصبح دبي وجهة للمغامرات بفضل العديد من المبادرات المبتكرة مثل خط الانزلاق المثبت في المعالم السياحية مثل مرسى دبي وبرج خليفة أطول مبنى في العالم، وتعمل المدينة أيضًا على تقديم سيارات الأجرة الطائرة، إن أصوات المحركات النفاثة والأفق العالي في الخلفية ليس جديدًا على دبي المدينة التي تستضيف أكثر المطارات كثافة في العالم".

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