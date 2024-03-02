5 طيارين يتنافسون على لقب بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

المصدر: وام

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تقاسم خمسة طيارين صدارة المنافسات في الجولة الثانية من بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي فئة "الهليوكبتر"، في نسختها الرابعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هوب آر سي " بمنطقة الليسيلي.

ونجح الطيار التايواني كيني كو، من إنهاء منافسات اليوم الثاني في المركز الأول متفوقاً على الأمريكي نيكولاس ماكسويل، حامل لقب النسخة الماضية، الذي حل ثانيا ومتقدما على التايلاندي فافاساسيكانا ومواطنه كامنونوي، وجاء الصيني بيتر هايسو خامسا، في حين تراجع عن دائرة المنافسة، في هذه الجولة، الإيطالي ميركو تشيزينا حامل اللقب النسخة الثانية وأحد المرشحين للقب.

وتأهل الطيارون الخمسة إلى الجولة الثالثة والنهائية التي ستحدد بطل هذه النسخة.

وقالد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة إن المنافسة انحصرت بين الطيارين الخمسة الذين تأهلوا للجولة النهائية.

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