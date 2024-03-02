تألق إماراتي في سباق الـ " السبرينت" بمونديال زوارق الفورمولا 1

المصدر: وام

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اختتمت صباح اليوم منافسات سباقات "السبرينت" ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والمقامة في إندونيسيا، بمشاركة 17 زورقا من جميع أنحاء العالم يتقدمها زوارق الإمارات "فريق أبوظبي" و"فريق الشارقة" و"فريق الفيكتوري".

وحقق زورق "الفيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك 10 نقاط ضمن منافسات "السبرينت" في حين حقق، زورق السويدي جوناس آندرسون 10 نقاط أيضا، وذلك بإحرازهما للمركز الأول في سباقي السيبرنت الأول والثاني.

وافتتح نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي الجولة بإحراز 5 نقاط، وجاء سادسا في سباق "السبرينت" كما حقق زورق "أبوظبي 6 " بقيادة ألبرتو كامبراتو 4 نقاط وجاء سابعا.

ويمنح النظام الجديد للمنافسات المتسابقين النقاط في يوم مخصص لمنافسات سباقات "السبرينت"، لتضاف إلى رصيد الترتيب العام في المنافسة على لقب البطولة.

وتختتم غدا الأحد فعاليات الجولة الافتتاحية للموسم ، حيث تقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 2218 مترا على امتداد البحيرة، بالإضافة إلى 9 بوابات هوائية.

وستكون المسافة الأطول عبر المسارات التي تقع بين البوابة رقم 1 والبوابة رقم 2 ويبلغ طولها 520 مترا.

وينطلق زورق نجم "فريق أبوظبي" ثاني القمزي من المركز التاسع في السباق الرئيسي، في حين سينطلق "زورق أبوظبي 6 " بقيادة ألبرتو كمبراتو من المركز الثالث عشر بعد أن تعرض للاصطدام بعوامة طافية في المياه في نهاية أولى مراحل سباق الزمن وهو ما تسبب في كسر المحرك وبالتالي تراجعه في ترتيب الإنطلاقة للسباق الرئيسي.

وسيكون أول المنطلقين في السباق هو زورق السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة والذي تمكن من إحراز أفضل زمن في تصفيات السرعة وهو 01:02:810 ثانية في حين سينطلق ثانيا زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة "فريق أبوظبي" أن "زوارق أبوظبي" جاهزة للمنافسة في السباق الرئيسي للجولة.

وقال الظاهري :" واجهنا حظا سيئا في تصفيات الزمن ولكن ذلك لن يوقفنا عن محاولات التقدم، وتقديم مستوى أفضل في السباق الرئيسي، واثقون من قدرات فريق أبوظبي وتمكنه من الخروج في صورة مميزة".

وكشف ناصر الظاهري عن أن نتائج "فريق أبوظبي" في سباقات "السبرينت" والتي جرت اليوم قد قدمت له نقاطا مهمة ستساهم في منافسته على لقب البطولة هذا الموسم.

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