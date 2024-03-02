اليوناني غريفاس ينفرد بصدارة اليوم الأول لـ«دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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انفرد الأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس بصدارة اليوم الأول لبطولة زوايا ووك الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

وحقق غريفاس العلامة الكاملة «5 نقاط من 5 جولات»، وجاء بالمركز الثاني، الأوزبكي أليكس بارسوف والفلبيني ليفي ميركادو بـ4.5 نقاط لكل منهما، فيما حل 7 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، هم الهندي فيهان ديمير، المصري رامز سمير، الفليبيني اسبايوس كريستيان ومواطنه بريت ميشيل، سالم عبد الرحيم لاعب نادي الشارقة، والأوزبكية شاخنوزا سابيروفا، والنيجيري فاكواندي بابتودي.

وافتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات البطولة، بحضور عبيد عوض الطنيجي مؤسس زوايا مول، وعمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، وخليفة المزروعي رئيس اللجنة الثقافية، وياسر محمد مدير البطولة وعدد من أعضاء نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وأولياء أمور اللاعبين.

كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم مؤسس لعبة الشطرنج بالشارقة المرحوم علي سعيد أبو خليل تخليداً لذكراه وبحضور عدد من أبناء الفقيد.

وتستمر البطولة، التي تقام حسب النظام السويسري من 9 جولات، لمدة يومين، حيث يشهد اليوم الثاني استكمال باقي الجولات التي تحمل طابع الإثارة والتشويق.

ويلتقي على الطاولة الأولى غريفاس وبارسوف في لقاء ساخن في سباق الصدارة، وتجمع الطاولة الثانية رامز سمير مع الدولي الفلبيني ليفي ميركادو، وعلى الطاولة الثالثة تلتقي الأوزبكية شاخنوزا سابيروفا مع منافسها الفلبيني اسبايوس كريستيان، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي النيجيري فاكواندي بابتودي مع الهندي فيهان دومير، وفي مباراة مهمة على الطاولة الخامسة يلتقي لاعب الشارقة سالم عبد الرحيم مع الفلبيني بريت ميشال.

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