زوارق الإمارات جاهزة لسباق مونديال الفورمولا 1 بأندونيسيا غداً

المصدر: توبا – أندونيسيا

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اختتمت صباح اليوم السبت منافسات سباقات السبرينت ضمن تفاصيل الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 والمقامة في أندونيسيا، بمشاركة 17 زورقاً من مختلف أنحاء العالم يتقدمها زوارق الإمارات فريق أبوظبي وفريق الشارقة وفريق الفيكتوري.

وحقق زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك 10 نقاط ضمن منافسات السبرينت في حين حقق زورق السويدي جوناس آندرسون 10 نقاط أيضاً وذلك بإحراز كليهما للمركز الأول في سباقي السبرينت الأول والثاني، في حين افتتح نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي نقاط الجولة بإحراز 5 نقاط، وحلوله سادساً في سباق السبرينت وتحقيق زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كامبراتو لـ 4 نقاط بحلوله سابعاً في السباق.

وجاء النظام الجديد للبطولة كي يمنح المتسابقين النقاط في يوم مخصص لمنافسات سباقات السبرينت وكي تضاف أيضاً على رصيد الترتيب العام في المنافسة على لقب البطولة.

وتختتم غداً فعاليات الجولة المثيرة والإفتتاحية للموسم والتي شهدت احتساب أول نقاط في سباق السبرينت ضمن منافسات اللقب الرئيسي للموسم، ويقام السباق غداً الأحد على مسار يبلغ طوله 2218 متراً على امتداد البحيرة، وتسع بوابات هوائية اثنتان منها سيكون الالتفاف على جهة اليمين، وستكون المسافة الأطول عبر المسار هي التي تقع بين البوابة رقم 1 والبوابة رقم 2 وهي 520 متراً حيث ستكون هي فرصة التجاوز والسرعات العالية إن حدثت من خلال المسار.

وتنطلق غداً الأحد منافسات السباق الرئيسي والختامي للجولة في تمام الثامنة والربع صباحاً بتوقيت الإمارات على مياه بحيرة توبا حيث يقام الحدث، والذي من المقرر أن يشارك من خلاله 17 زورقاً يتقدمها بكل تأكيد زوارق الإمارات وفرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري التي تحضر بقوة عبر الحدث العالمي.

وينطلق زورق نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي من المركز التاسع في السباق الرئيسي، في حين سينطلق زورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كمبراتو من المركز الثالث عشر بعد أن تعرض للإصطدام بعوامة طافية في المياه في نهاية أولى مراحل سباق الزمن وهو ما تسبب في كسر المحرك وبالتالي تراجعه في ترتيب الانطلاقة للسباق الرئيسي، وسيكون أول المنطلقين في السباق هو زورق السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة والذي تمكن من إحراز أفضل زمن في تصفيات السرعة وهو 01:02:810 ثانية في حين سينطلق ثانياً زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك.

من جهته، أكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن زوارق أبوظبي جاهزة للمنافسة في السباق الرئيسي للجولة بالرغم من الحظ العاثر الذي تعرضت له في سباق أفضل زمن وقال: واجهنا حظاً سيئاً في تصفيات الزمن ولكن ذلك لن يوقفنا من محاولات التقدم للأمام وتقديم مستوى أفضل في السباق الرئيسي، واثقون من قدرات فريق أبوظبي وتمكنه من تعويض ذلك في السباق والقدرة على الخروج في صورة أفضل.

وكشف ناصر الظاهري عن أن نتائج فريق أبوظبي في سباقات السبرينت والتي جرت اليوم قد قدمت له نقاطاً مهمة ستساهم في منافسته على لقب البطولة هذا الموسم.

وعن مسار السباق قال ناصر الظاهري: يعتبر مسار اليوم من المسارات الطويلة والتي ستتيح الفرصة للمتسابقين للوصول لسرعات عالية ومحاولة التقدم للأمام طوال المسار وهي ميزة ستكون متاحة لكل المشاركين والجميع سيسعى وبقوة للإستفادة منها.

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