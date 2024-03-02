البارالمبيّة الإماراتية تشارك في اجتماعات اللجنة الدوليّة بألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة البارالمبيّة الدوليّة اجتماعها الدوري في مدينة «بون» بألمانيا، وذلك لمناقشة أهمّ التطوّرات على صعيد الأنشطة البارالمبيّة الدوليّة، بمشاركة محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبيّة الدولية، رئيس اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة أعمال الاجتماع بهدف تطوير وإضافة تحسينات على أمور عدّة تتعلّق بالأنظمة واللوائح المنظّمة للنشاط الدولي.

وشمل جدول أعمال الاجتماع اعتماد نظام جديد لتصنيف اللاعبين فيما يخصّ الرّياضات البارالمبيّة بشقّيها الصيفي والشتوي، حيث من المنتظر بعد مناقشة واعتماد الّلائحة الجديدة للتصنيف على أن يتمّ تطبيقها مباشرةً عقب دورة الألعاب البارالمبيّة باريس 2024.

كما شهد الاجتماع ضمن جدول الأعمال الاستماع إلى تقرير المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الدولية مايك بيتر، كما تم عرض تقرير الحسابات الختاميّة عن العام المنقضي 2023، كذلك عرض تقرير عن اللوائح التي وضعتها اللجنة الفنية لمشاركة روسيا وبيلا روسيا في ألعاب باريس والشروط الموضوعة لهذه المشاركة تحت علم اللجنة البارالمبية الدولية.

وأشاد محمد فاضل الهاملي بالنتائج الإيجابية التي ستخرج بها اللجنة البارالمبية الدولية، مؤكداً أن المجلس يعمل على استقرار الأداء المتميز لتطور الحركة البارالمبية على المستوى الدولي وأكد أن دولة الإمارات دائماً ما تكون سباقة في طرح المقترحات التي تخدم فئة أصحاب الهمم، وشدد على أن الحركة البارالمبية تنمو بشكل مطرد ومتزايد، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية تشرف على 183 لجنة بارالمبية على مستوى العالم، وأصبحت بطولاتها تفرض نفسها في مناطق مختلفة بشتى أنحاء العالم.

كما أكد على الدور الفعّال لدولة الإمارات في الارتقاء بالرياضة البارالمبيّة والّتي توليها القيادة الرّشيدة للبلاد أهميّة خاصة ودعماً لا نهائيّاً، كما أنّ عضويّتنا في اللجنة البارالمبيّة الدولية تحتّم علينا الحرص الكبير على المشاركة في الاجتماعات لمناقشة العديد من الأمور والإسهام بدور فعّال في عمليّة اتّخاذ القرارات الهامّة التي تؤثر على مسار الرياضة البارالمبيّة الدولية وتعزّز الاتّجاهات الإيجابيّة التّي نحرص على السير فيها بثبات واستدامة.

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