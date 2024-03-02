اتحاد "الرياضات البحرية" يعتمد عددا من القرارات المهمة لدعم برامج الأندية والمنتخبات الوطنية

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، اجتماعه الأول لموسم 2024 مساء أمس، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، عددا من القرارات، أبرزها تنظيم العمل في كافة المؤسسات المعنية بالرياضات البحرية، علاوة على الفعاليات والأنشطة المزمع إقامتها في الفترة القادمة، وأوصى بتفعيل دور الاتحاد بشكل أكبر بما يخدم كافة منتسبيه في مختلف إمارات الدولة.

وناقش المجلس عددا من المقترحات الخاصة بالمشاركات الدولية المرتقبة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الشكر لكل الأعضاء على جهودهم في تطبيق استراتيجية وبرامج الاتحاد بأفضل صورة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل مع الأندية البحرية لتكامل الأدوار في تقديم كل الخدمات للمنتسبين بأعلى درجة من الجودة والكفاءة، وتوفير أفضل بيئة للكشف عن المواهب وصقلها وصناعة الأبطال ودعم المنتخبات الوطنية.

حضر الاجتماع، خالد المدفع نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، ومحمد عبدالله الشامسي الأمين العام، وسالم الرميثي وأحمد الحوسني وعارف الهرنكي ومريم الحوسني وهيثم آل علي وجمال الجناحي، أعضاء مجلس الإدارة.

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