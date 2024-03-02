العطية يعود لصدارة «السيارات التيميت» في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الرابعة لفئة السيارات التيميت في رالي أبوظبي الصحراوي بنسخته الـ33 «مرحلة الفطيم للسيارات تويوتا»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وانطلقت المرحلة من مدينة زايد لمسافة 231 كلم وصولاً إلى محضر حميم.

وعاد العطية مجدداً إلى صدارة الترتيب العام لفئته بفارق 9 دقائق و21 ثانية عن الأمريكي كوينتيرو، و12 دقيقة و7 ثوانٍ عن الراجحي، ليحتدم الصراع بين الثلاثي لكسب اللقب،

وشهدت فئة السيارات «شالنجر» تفوق جونز أوستن، حيث قطع مسافة السباق في زمن 03:27:19 ساعات، بفارق دقيقتين وثانيتين عن باتشسوسكا روكاس، و3 دقائق و49 ثانية عن المتسابقة غوتييريز، ليبقى جونز في صدارة الترتيب العام بزمن 14:30:43 ساعة.

وفي فئة السيارات «إس إس في» عاد منصور الهلي لصدارة الترتيب العام بفارق 12 ثانية، لتحدد الجولة الختامية اليوم الفائز باللقب. وفاز آرون ميري بالمرحلة الرابعة في سباق الدراجات النارية «رالي جي بي» بزمن 03:21:41 ساعات، مستمراً في الصدارة بزمن 13:55:15 ساعة، بينما قطع عبدالعزيز أهلي شوطاً كبيراً نحو منصة التتويج في فئة الدراجات النارية «كواد»، بفوزه بالمرحلة الرابعة، متصدراً الترتيب بزمن 17:08:59 ساعة، وفي فئة الدراجات النارية «رالي 2» تصدر دابرويسكي الترتيب العام بزمن 14:05:29 ساعة، يليه جيان لوب ليبان بزمن 14:17:20 ساعة، ثم جان برابك 15:34:56 ساعة.

الختام

وتقام اليوم المرحلة الخامسة الختامية من الرالي «مرحلة طيران أبوظبي» لمسافة 206 كلم، انطلاقاً من محضر حميم إلى الفاضية، حيث يصل المتسابقون بعدها إلى نيشن تاورز على كورنيش أبوظبي، بينما يقام حفل التتويج في مركز أبوظبي للطاقة.

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