4 فرق تتأهل لنهائيات «تحدي الرجال» في «الألعاب الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات اليوم الثاني للنسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية»، التي تقام بالشراكة مع الراعي الرسمي موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، منافسة شديدة ضمن تصفيات فئة تحدي الجهات الحكومية لفرق الرجال، خاضت خلالها الفرق المشاركة سبعة تحديات مختلفة في أجواء حماسية.

وحقق المركز الأول فريق حكومة عجمان بـ 137.5 نقطة، يليه فريق جهاز أمن الدولة بدبي برصيد 128.1 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق القيادة العامة لشرطة دبي بــ 124.6 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بحصوله على 124.5 نقطة لتتأهل الفرق الأربعة إلى الجولة النهائية لفئة تحدي الحكومات للرجال.

وأظهرت الفرق المشاركة خلال المنافسات مستوى عالياً، وتميزت بالتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأظهر المشاركون درجات عالية من العزيمة والإصرار لمواجهة تحديات شكلت اختباراً حقيقياً لقدرتهم على التركيز الذهني واللياقة البدنية لتخطي الحواجز.

إقبال جماهيري

وتشهد الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة إقبالاً جماهيرياً لافتاً، لدعم الفرق المشاركة، كما ترافق الحدث مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للجمهور، بالإضافة إلى سحوبات يومية لفرصة الفوز بثلاث سيارات «رانجلر»، مقدمة من شركة «جيب» إحدى الجهات الراعية للحدث.

دعم

يذكر أن الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة تلقى دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات «7X» كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و«جيب»، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز