«الإمبراطور» يغرد في «قمة المحترفين» بالنقطة 39

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي

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حسم الوصل أمس قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بالفوز على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن صالح وعلي صالح في الدقيقتين 37 و86 من عمر مباراتهما باستاد زعبيل، وعزز «الإمبراطور» صدارته لترتيب الدوري مغرداً بالنقطة 39، فيما توقف رصيد الشارقة عند 26 نقطة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل لوجود لمسة يد من الكوري شو يو مين لاعب الشارقة داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة من سياكا في الدقيقة 42، ثم عاد وألغى الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

وحقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3 - 0 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة محتفظاً بمركزه الثالث، وفي المقابل تجمد رصيد خورفكان عند 17 نقطة، وأحرز ثلاثية «فرسان دبي» البديلان يوري سيزار «هدفين» بالدقيقتين 74، 76، ومؤنس دبور في الدقيقة 83.

بدأت إثارة المباراة في الدقيقة الثالثة والتي شهدت أسرع حالة طرد في الدوري، عندما قام الحكم سلطان عبد الرزاق بإشهارالبطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه مدافع «نسور خورفكان» عادل سبيل على خلفية تدخله ضد لاعب شباب الأهلي أحمد جميل في لقطة رفض فيها الحكم مراجعة تقنية الفيديو «VAR» رغم مطالب الجهاز الفني لخورفكان باللجوء إليه.

وشهدت الدقيقة 70 دخول البرازيلي يوري سيزار بديلاً ليحيى الغساني، ويتمكن من تسجيل هدفين سريعين وأضاف البديل مؤنس دبور الهدف الثالث، ليكون البدلاء كلمة السرفي فوز شباب الأهلي، فيما حرمت عارضة خورفكان لاعب «فرسان دبي» بالا من تسجيل الهدف الرابع.

وفاز عجمان على ضيفه الإمارات 2 - 0 ووصل للنقطة 14 معمقاً جراح «الصقور» الذي تجمد عند النقطة الخامسة، وسجل هدفي «البرتقالي» هيكل الشيخاوي وجيانلوكا في الدقيقتين 12 و88.

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