أومبير وبوبليك في نهائي «تنس دبي» الليلة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الفرنسي أوغو أومبير المصنف 18 عالمياً مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 عالمياً، الليلة، في المباراة النهائية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3.2 ملايين دولار.

وتأهل أومبير إلى النهائي بعد تغلبه أمس، في نصف النهائي على الروسي دانيل مدفيديف المصنف الرابع عالمياً وحامل اللقب بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 5 و6 - 3، فيما تأهل بوبليك إلى النهائي لأول مرة في مشواره بدبي على حساب الروسي أندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2022، الذي تم إقصاؤه من المباراة بسبب صيحة أطلقها في وجه حكم الخط الذي اتهمه باستخدام عبارات بذيئة باللغة الروسية، فيما أصر روبيلف أنه تحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارجة عن السلوك الرياضي.

وبعد تشاور مراقب المباراة مع الحكم الرئيسي وحكم الخط تم إقصاء روبيلف من المباراة ليتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بوبليك 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة بسبب صيحة روبيلف، الذي فاز في المجموعة الأولى 7 - 6، فيما حسم بوبليك المجموعة الثانية 7 - 6.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز