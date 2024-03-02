«زورق فزاع» ينتزع لقب السرعة في «إكس كات» الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تمكن زورق فزاع بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي من الظفر بالمركز الأول محققاً أفضل زمن 2:41 ضمن سباق السرعة وذلك في انطلاقة بطولة العالم للزوارق السريعة فئة اكس كات المقامة في الفجيرة والتي تستمر حتى يوم غدٍ ويشارك فيها 12 زورقاً 3 منها تمثل الإمارات وهي فزاع والفيكتوري والشارقة إلى جانب زوارق من أوروبا واستراليا والكويت.

وجاء خلف فزاع في المرتبة الثانية الزورق البريطاني 8 بزمن قدره 2:44 على الرغم من تعرض الزورق البريطاني لعطل مفاجئ إثر انقلابه الذي يقوده كل من اسكوت وجونسون وجاء الزورق الإيطالي 96 ثالثاً وحل الفيكتوري في المركز الرابع.

واليوم تجرى التجارب الرسمية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ثم انطلاقة السباق الأول لجائزة الفجيرة الكبرى عند الثالثة عصراً على أن يتم تتويج أبطال السباق الأول وسباق أفضل عقب نهاية السباق مباشرة.

ويوم غدٍ يقام سباق أفضل زمن الثاني عند الثانية عشرة والربع ظهراً ثم انطلاقة جائزة الفجيرة الكبرى السباق الثاني والختامي في تمام الرابعة والنصف مساء سيكون الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيس نادي الفجيرة وتوزيع الجوائز. خلال الحفل الذي يقيمه النادي بفندق ومنتجع البحر في الفجيرة، وشهد شاطئ الفجيرة مسيرة الزوارق والتي جابت شارع الكورنيش مروراً بأهم المعالم السياحية بالمدينة.

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