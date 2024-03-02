ذهبية للعراق في افتتاح «دولية فزاع لرفعات القوة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدى العراق العرب الذهبية الأولى في افتتاح بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم عن طريق اللاعب رسول كاظم محسن الذي حلق بالمركز الأول في مسابقة المجموع العام وزن 80 كجم رجال تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للبريطاني ماتيو هاردنغ تلاه في المركز الثالث والميدالية البرونزية سابروف من تركمانستان.

وشهدت ضربة البداية تحطيم الرقم القياسي العالمي عن طريق الصينية جو لينغ في مسابقة أفضل رفعة وزن 45 كجم سيدات حينما رفعت 121 كجم متخطية الرقم القياسي العالمي السابق «120 كجم» تاركة الميدالية الفضية للتركية نازمي فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البريطانية نيسون.

وتألقت التركية نازمي في اليوم الأول حينما حلقت بـ 4 ميداليات «ذهبيتين» وفضية وبرونزية في فئات عدة النخبة وأفضل رفعة والمجموع العام.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 41 كجم «سيدات» كان المركز الأول من نصيب الصينية زي تلتها في المركز الثاني البرازيلية لارا فيما حلت الأوكرانية كوبيكا ثالثة.

وفاز سابروف من تركمانستان بذهبية المجموع العام للنخبة في وزن 80 كجم «رجال» تلاه في المركز الثاني العراقي محمد عباس محمد فيما كان المركز الثالث من نصيب الياباني أودو.

من ناحيته ثمن عماد عاشور مدرب منتخب العراق الذهبية العربية الأولى في البطولة التي حصل عليها منتخب بلاده، مشيراً إلى أن رسول كاظم محسن كان في الموعد محققاً ما سعى إليه وخصوصاً أنه حجز مقعده مبكراً للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، ووصف المنافسة بين المتسابقين بالصعبة ولا سيما «النخبة» في وجود أبطال لهم وزنهم في خريطة «رفعات القوة».

وأشار إلى أن البطل رسول كاظم نجح في الحصول على المركز الأول بـ «الإرادة» والخبرة وتكتيكات الجهاز الفني مما كان له المردود الإيجابي على المحصلة النهائية التي حصل عليها.

وأشار إلى أن «بطولة فزاع» تعتبر من البطولات المهمة «التي لها مكانتها المرموقة في خارطة رياضة» أصحاب الهمم «في العالم»، مبيناً أن تسابق الأبطال النخبة للمشاركة فيها لم يأت من فراغ وإنما يعكس قيمة هذه البطولة، متطلعاً أن يحقق لاعبو ولاعبات العراق النتائج المرجوة. واختتم حديثه مثمناً جهود اللجنة المنظمة ونادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم بإمكانات عالمية مصدر فخر لنا كعرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز