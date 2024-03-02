«الإمارات للريشة الطائرة» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة الريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 عاماً، التي ينظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وتستضيفها أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 6 فرق هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية واتحاد كلباء ومركز عائشة بنت عثمان ومركز المنار في الشارقة.

وتعد البطولة اختباراً مهماً للمشاركين، حيث سيتم اختيار أفضل 4 لاعبين و4 لاعبات في كل فئة عمرية لتمثيل المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية للشباب الأولى، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى الثاني من مايو المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز