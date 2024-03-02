«الإمارات للموتوسيرف».. الجولة الثانية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وتشتمل على 5 فئات هي الماستر، الشالينجر، الجونيورز، روكيز للرجال وكذلك السيدات، وتقام المنافسات على مياه كورنيش كاسر الأمواج بأبوظبي.

وتشهد منافسات البطولة إقبالاً كبيراً، حيث تواجد في الجولة الأولى التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري أكثر من 40 متسابقاً، وينتظر أن يرتفع العدد في الجولة الثانية، حيث شهدت عمليات التسجيل في الأيام الأولى إقبالاً جيداً، وحرص العديد من المتسابقين على تأكيد تواجدهم في المنافسات المختلفة.

وشهدت الجولة الأولى للبطولة تنافساً قوياً بين متسابقي الكويت وجمهورية التشيك على أغلب المراكز الأولى .

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