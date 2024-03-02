بداية مثيرة لـ«دولية دبي للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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جاءت منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليوكبتر»، التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مثيرة وقوية، ما يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت إليه البطولة بعد 4 سنوات من إطلاقها.

وقامت اللجنة المنظمة بنقل منافسات البطولة من حديقة زعبيل إلى نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب» بالليسيلي طريق دبي العين، لأسباب تنظيمية. وحضر منافسات اليوم الافتتاحي، غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد نائب مدير اللجنة المنظمة وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد اللوجستي والبطل العالمي طارق السعدي مدير البطولة ومحمد نور حكيمي رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية وادموند سي اس المستشار الفني للاتحاد الآسيوي.

وأبدى الهاجري سعادته البالغة بحضوره الجولة الافتتاحية ومتابعة العروض التي قدمها الطيارون العالميون والتي أكدت قدرتهم على التفوق والإبداع في واحدة من أكثر الرياضات تطوراً في الفترة الأخيرة.

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