دبي تستضيف دوري «كاراتيه كومبات 46» أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي دوري «كاراتيه كومبات 46» وهو دوري الكاراتيه الاحترافي الأول في العالم الذي يقام بتقنية التعاملات الرقمية (البلوك تشين) وينطلق 20 أبريل المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يسعدنا انضمام البطولة إلى قائمة الفعاليات المميزة والعديدة التي تقام في دبي، وتؤكد مكانة دبي كمدينة داعمة للرياضة وبيئة رائعة لظهور ونمو الفعاليات الرياضية المختلفة، ونحن حريصون على أن يحقق هذا الدوري المرموق النجاح».

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة – دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعد كاراتيه كومبات إضافة مثيرة إلى أجندة دبي لفعاليات الأعمال والترفيه والرياضة على مدار العام. باعتبارها مستضيفة للعديد من البطولات والبطولات الكبرى، نمت دبي لتصبح وجهة رائدة للسياحة الرياضية، حيث يعمل كاراتيه كومبات على تعزيز مكانة المدينة كمركز للفعاليات الدولية. .

وقال عاصم الزيدي، رئيس رابطة الكاراتيه القتالية: «إن هدفنا هو أن ندهش عالم الرياضات القتالية بكل حدث نقوم به ـ ويجب أن أقول إن الحدث الذي نخطط له في دبي سيحطم أرقام المتابعة عبر الإنترنت، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة، نحن على وشك إحداث تغيير جذري في عالم الرياضات القتالية».

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