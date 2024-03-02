اليوم..نصف نهائي الجولة العالمية للتزلج فئة (بارك)

المصدر: دبي - البيان

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دخلت منافسات الجولة العالمية للتزلج على اللوح التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، المراحل النهائية لفئة (بارك)، وزاد التشويق والترقب لإعلان الفائزين المتأهلين مع دخول المنافسات الأدوار نصف النهائية التي تقام اليوم بحضور رئيس الاتحاد الدولي وعدد من الشخصيات الرياضية وسط مدرجات كاملة العدد.

وتنطلق منافسات نصف النهائي السيدات في الساعة 3:20 مساء اليوم تليها منافسات نصف نهائي الرجال في الساعة 6:20 مساءً، على أن تقام منافسات نهائي السيدات في الساعة 6:00 مساءً يوم غدٍ، تليها منافسات نهائي الرجال في الساعة 7:05 مساءً.

وسيتم الإعلان عن الترتيب النهائي للمتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد ختام البطولة التي تقام في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أراد للتطوير العقاري خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة شمال القابضة، وتعد المحطة الأخيرة قبل الأولمبياد.

وسيتم تحديد أسماء 44 متأهلاً من منافسات فئة (بارك) إلى أولمبياد باريس من بينهم 22 مشاركاً من الذكور و22 من الإناث، وسينضم إليهم 44 متأهلاً آخرين من منافسات (ستريت) التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى 10 مارس.

ويشارك في الجولتين أكثر من 500 مشارك من أمهر محترفي التزلج على اللوح ذكور وإناث من 65 دولة من مختلف قارات العالم من أبرزها اليابان، الصين، البرازيل، أمريكا، وأستراليا، من بينهم أبطال أولمبيون حاصلون على ميداليات أولمبية ذهبية وملونة في الدورات السابقة، وتعد هذه هي المشاركة الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية، حيث تحظى هذه البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة العالميين، إذ تشكل تصفيات هاتين الجولتين، على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال في الطريق للمشاركة في الأولمبياد.

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