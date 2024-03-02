الأمريكية ليزيلي بطلة الجولة قبل الأخيرة لـ«هجن السيدات»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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توجت الأمريكية، إيزابيلا ليزيلي، بالمركز الأول في الجولة قبل الأخيرة من سلسلة سباقات الهجن العربية الأصيلة للسيدات التي يحتضنها ميدان المرموم في دبي بتنظيم مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، وتحت إشراف نادي دبي لسباقات الهجن، الراعي الرئيسي للبطولة، بجانب مجموعة من الشركات المحلية والعالمية بمشاركة 11 متسابقة من 7 دول وهي البحرين والأردن وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وأمريكا.

وحلقت البطلة إيزابيلا، بناموس السباق الذي بلغت مسافته 1200 متر مسجلاً زمناً قدره 2.03 دقيقة، وذلك بعد منافسة ساخنة مع الوصيفة سيونيد ويليامز من المملكة المتحدة، فيما جاءت في المركز الثالث البحرينية أمينة الرويعي.

وتأتي هذه الجولة عقب المشاركة الناجحة للفريق بعد تألقهم في مهرجان خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقام عبيد بن صبيح الفلاسي، مالك ورئيس مركز الصحراء العربية لتعليم ركوب الهجن، بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى بحضور جمهور من محبي سباقات الهجن والسياح ووسائل إعلام أجنبية.

حلم تحقق

وأعربت بطلة السباق إيزابيلا عن بالغ سعادتها بالفوز بالمركز الأول خاصة ويعتبر الإنجاز بمثابة الحلم الذي تحقق بعد نحو عامين من لقاء الفريق في مدرسة لركوب الخيل، مشيرة إلى أن كانت تعيش في ولاية كنتاكي بأمريكا، ثم جاءت لدبي وعاشت تجربة فريدة من نوعها بركوب الهجن.

وأكد عبيد بن صبيح الفلاسي، مالك ورئيس مركز الصحراء العربية لتعليم ركوب الهجن، أن المبادرة تواصل نجاحها في الموسم الثالث على التوالي بمشاركة متنوعة من الجاليات في مختلف الجولات التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من السيدات في الفعالية المقتصرة فيها المشاركة على المتسابقات المؤهلات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة لركوب الهجن، وذلك حرصاً على ضمان صحة وسلامة الجميع.

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