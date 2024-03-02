91 مشاركاً في بطولة بورميت للقوة البدنية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق اليوم، منافسات بطولة دبي بورميت للقوة البدنية، والتي تقام بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في فندق هوليدي إن جنوب البرشاء وتنطلق في التاسعة صباحاً بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين وتعد أولى بطولات الموسم. وتقام المنافسات في 16 وزناً.

وقدم فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومشرف القوة البدنية، الشكر للجنة المنظمة متمثلة بنادي دبي ديزرت باربر للمساهمة بدعم رياضة القوة البدنية، قائلاً إن البطولة إحدى أهم البطولات التي تقام في الإمارات لكونها تجمع نخبة من اللاعبين واللاعبات المتميزين.

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