جولة حاسمة لـ «بلاي أوف» الطائرة اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تقام في السابعة من مساء اليوم، الجولة الحاسمة للدور قبل النهائي من دورة «البلاي أوف» المقامة حالياً على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة، وبني ياس مع ضيفه الوصل، وذلك بعد تبادل طرفي كل مباراة، الفوز في مباراتي الذهاب والإياب في المربع الذهبي.

وتبادل الوصل وبني ياس، الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-2، وفاز شباب الأهلي على الجزيرة ذهاباً بنتيجة 3-0، وخسر إياباً 2-3، مع العلم أن ذهاب وإياب الجولة الختامية يقامان يومي 6 و9 مارس المقبل، وفي حال تبادل الفوز، ستقام مباراة حاسمة يوم 16 من الشهر نفسه.

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