الفرنسي أومبير يقصي مدفيديف ويضرب موعداً مع بوبليك في نهائي" تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير دينيس مالاري

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أقصى الفرنسي أوغو أومبير المصنف 18 عالميا الروسي دانيل مدفيدف المصنف الرابع، وجرده من لقبه في بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3.2 ملايين دولار، بعدما تغلب عليه في نصف النهائي مساء اليوم ، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-3 في ساعة واحدة و51 دقيقة، ليضرب موعدا في المباراة النهائية، غدا، مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 عالميا، الذي تأهل إلى النهائي لأول مرة في مشواره بدبي على حساب الروسي أندري روبليف المصنف الخامس عالميا، وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2022، الذي تم إقصاءه من المباراة بسبب صيحة أطلقها في وجه حكم الخط الذي اتهمه باستخدام عبارات بذيئة باللغة الروسية، فيما أصر روبيلف أنه تحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارج عن السلوك الرياضي.

وبعد تشاور مراقب المباراة مع الحكم الرئيسي وحكم الخط تم إقصاء روبيلف من المباراة وبذلك يتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم بوبليك 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة بسبب صيحة روبيلف، الذي فاز في المجموعة الأولى 7-6 بشوط كسر التعادل 7-4، فيما حسم بوبليك المجموعة الثانية 7-6 وبشوط كسر التعادل 7-5.

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