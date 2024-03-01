أسبوع النزال في البرازيل .. النسخة الثالثة من "أبوظبي إكستريم" تنطلق غدا في مدينة بالنياريو كامبوريو

المصدر: وام

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أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة لأسبوع النزال بمدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، عن اكتمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاق النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم غدا السبت، والتي تقام بمشاركة 28 مصارعا ومصارعة.

وشهد مركز إكسبو سنترو أمس الخميس عقد مؤتمر صحفي خاص بالبطولة بحضور الجهات المنظمة والرياضيين المشاركين في النزالات الرئيسية.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، على أهمية التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل لتطوير رياضة الجوجيتسو والارتقاء بها نحو آفاق جديدة وتعزيز انتشارها العالمي، كما أشار إلى قدرة أبوظبي، بصفتها عاصمة الرياضات القتالية العالمية، وتميزها في تحويل التطلعات إلى واقع ملموس.

وقال طارق البحري: "يسرنا إطلاق أسبوع النزال في قلب مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، ونفتخر بهذه الخطوة المهمة".

ونوه إلى مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية لافتا إلى أنه وفي إطار هذه الرؤية والمكانة تم تنظيم أكثر من 300 فعالية سنوية في مختلف أنحاء العالم، منها عدد كبير في البرازيل، بالإضافة إلى احتضان أكثر من ألف مدرب جوجيتسو برازيلي وأكثر من خمسة آلاف فرد من عائلاتهم.

وتابع: "قبل أشهرٍ قليلة كانت بطولة أبوظبي إكستريم مجرد حلم، إلا أنه وبفضل دعم سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، والتشجيع الكبير الذي نتلقاه من الشركاء والأصدقاء، تحول الحلم إلى حقيقة.

وأضح البحري أن تنظيم النسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم، كجزء من أسبوع النزال في البرازيل، يمثل لحظة استثنائية.

وأشار فابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو، إلى الدور المحوري الذي يلعبه التعاون بين أبوظبي وبالنياريو كامبوريو، ولا سيما في ظل الخطط الرامية إلى الارتقاء بإمكانات الرياضيين الواعدين في المدينة وصقل مهاراتهم ودعمهم للتحلي بثقافة الإنضباط واحترام المنافس التي تتميز بها الرياضات القتالية.

وقال أوليفيرا "تدربت على رياضة الجوجيتسو في مدينة بالنياريو كامبوريو، ويمكنني القول بأنها ليست مجرد رياضة بدنية، بل إنها تستند أيضاً إلى القيم النبيلة، وقد أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من نمط الحياة في أبوظبي. ويسرني أن أشهد على مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في مجتمع أبوظبي، ونجاحهم في تنظيم فعاليات ضخمة كهذه. ويمثل التعاون بين بالنياريو كامبوريو وأبوظبي خير دليل على قدرة الرياضة على تجاوز جميع الحدود الجغرافية".

وشهد المؤتمر الصحفي أجواء حماسية بين المتنافسين في الفعالية الرئيسية لنزالات الجوجيتسو جانسن جوميز وبرونو ليما، حيث أكد كل منهما قدرته على الفوز وحسم النزال، ما يبشر عشاق الرياضات القتالية بمباراة حماسية غدا السبت.

وتستعد بيا مسكيتا، البطلة المتوجة بعدة ألقاب في بطولات الجرابليتج، وجينيفر مايا، إحدى ألمع لاعبات الفنون القتالية المختلطة، لخوض نزال الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج، مما يضمن عرضاً فريداً للمهارات المتميزة.

وقالت مسكيتا: "شاركت في العديد من الفعاليات التي نظمتها أبوظبي، لذا أدرك جيداً بأن بطولة أبوظبي إكستريم ستقدم لي تجربة استثنائية وتحرز نجاحاً كبيراً. وأتطلع إلى تقديم عرض رياضي مميز غدا السبت، ولا سيما بعد ابتعادي لمدة عام تقريباً عن منافسات الجرابلينج".

وقالت مايا: "سيكون النزال بعيداً إلى حد ما عن منافسات الفنون القتالية المختلطة، إلا أنني أثق بقدرتي على المنافسة بقوة.

كما أظهر روبرتو سايبورج وهنريكي سيكوني مستوى رفيعاً من الروح الرياضية، وأكدا استعدادهما التام لخوض نزالهما المرتقب في المباراة التي ستجمعهما.

و قال سايبورج: "تستند رياضة الجوجيتسو إلى القيم النبيلة والروح الرياضية، فنحن صديقان ويجمعنا حب الجوجيتسو والاحترام المتبادل، وسنقدم نزالاً قوياً لعشاق الرياضة".

وقال سيكوني: "تمتاز حصصنا التدريبية بالقوة والتركيز، وأرى بأن سايبورج يكتسب يوماً بعد يوم مزيداً من الخبرة والقوة، وبدوري تعلمت الكثير منه، وسعادتي كبيرة بخوض هذا النزال القوي ضده في إطار الاحترام المتبادل بيننا".

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