عمومية الطاولة تعتمد عضوية نادي أبوظبي لألعاب المضرب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة عضوية نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بعدما اطلعت على طلبه مستوفياً الشروط المنصوص عليها في القانون الرياضي، ودليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

كما اعتمدت التقارير الإدارية والفنية والمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأوصت بإحالة مقترحات الأندية، المتضمنة بعض الأفكار الرامية لتطوير المسابقات المحلية ودعم المراحل السنية والمنتخبات، إلى اللجنة الفنية لدراستها وعرض تقريرها على مجلس إدارة الاتحاد للأخذ بالمناسب منها بما يخدم تطوير النشاط.

جاء ذلك في الاجتماع العادي لاجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد الجمعة بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة إبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني، الأمين العام، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية في الاجتماع بعدما اكتمل العدد القانوني من الحضور لصحة الاجتماع.

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